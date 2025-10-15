Памятную доску пропагандистам Великой Отечественной войны открыли в Красногорске

Открытие мемориальной доски инициировали члены общественной организации «Совет ветеранов военной разведки» и организации спецпропагандистов при поддержке Музея Победы.

Мемориальную доску разместили на стене здания музея, в котором 1943–1947 годах работала Центральная антифашистская школа. Директор музея Наталья Овчарова напомнила, что именно в Красногорске был создан национальный комитет «Свободная Германия».

«Это, собственно, явилось высшим достижением как раз спецпропаганды, потому что национальный комитет появился в разгар Курской битвы. А Курская битва, как известно, — это завершение коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, но и в то же самое время это символизировало то, что этот перелом произошел и в сознании воюющей страны, в сознании немцев. Поэтому это является итогом работы спецпропагандистов», — сказала руководитель Красногорского филиала Музея Победы.

Во время церемонии выступили генерал-майор Александр Костюхин, заместитель генерального директора Музея Победы Анна Каньшина и ветеран спецпропаганды Евгений Торсуков.

«Более тысячи наших спецпропагандистов погибло в годы войны. Но среди них были герои, которым сегодня будет открыта мемориальная доска, — это Илья Остапенко, Микла Штеймниц. Они, как парламентеры, пропагандисты с белым флагом, шли в окруженную группировку Будапешта, а немцы, попирая все права и законы войны, расстреляли парламентеров. Сегодня памятники спецпропагандистам Штеймницу и Остапенко стоят в Будапеште», — сказал ветеран спецпропаганды Евгений Торсуков.

Гости отметили вклад спецпропагандистов в Победу. Для них провели экскурсию по открывшейся в сентябре выставке «Идеология Победы». Среди экспонатов — около сотни личных вещей и предметов военнопленных, проходивших «перевоспитание» в Центральной антифашистской школе, а также листовки и плакаты с лозунгами о мире, равенстве и свободе для всех.