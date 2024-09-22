Памятную доску погибшим во время взрыва газа в жилом доме открыли в Балашихе

В Балашихе в доме № 10 на Октябрьской улице установили памятную доску жителям и спасателям, которые погибли во время взрыва бытового газа. На церемонию открытия приехали представители власти, собственники квартир, сотрудники МЧС и Мособлпожспаса .

Памятную доску установили на фасаде дома, где 20 сентября 2023 года произошел взрыв. Тогда погибли семь человек, еще 27 пострадали.

Глава Балашихи Сергей Юров, епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, жители, а также представители сотрудники МЧС, Мособлпожспаса и Фонда капитального ремонта почтили память ушедших.

«Мы все помним, как это было. Спасатели, скорая помощь, городские службы приехали на место. Серьезная проблема была с разбором завалов. Здесь работали спасатели нашего гарнизона и всей области. Они помогали тем, кто еще оставался жив. К сожалению, в ходе пожаро-спасательных работ было обрушение дома. Двое спасателей погибли героически, выполняя свой долг. Погибли и пять наших жителей. Сегодня, в годовщину трагедии, мы открываем мемориальную доску для того, чтобы сохранить память о них», — сказал Сергей Юров.

Специалисты провели экспертизу и приняли решение восстановить дом. Спустя год завершили работы. Помимо этого, капитально отремонтировали инженерные сети, кровлю, газовую систему безопасности и оштукатурили фасад. Жильцы постепенно возвращаются в свои квартиры.

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