Памятную доску в честь героя СВО Николая Андреева открыли в Балашихе

На фасаде дома № 15 на улице Карла Маркса в Балашихе установлена мемориальная доска в честь Николая Андреева, который жил в этом доме. Церемония открытия приурочена к годовщине его гибели, поскольку ровно год назад, 15 октября 2023 года, боец погиб, выполняя воинский долг в зоне специальной военной операции. Николаю было 32 года.

Николай Андреев родился в Новосибирске, но в 90-х годах вместе с семьей переехал в Балашиху, где учился в гимназии № 3. Он получил высшее образование по специальности «Социология» и некоторое время работал в компании «Ростелеком». В июне 2023 года Николай подписал контракт на военную службу и отправился добровольцем в зону СВО.

«Мы открываем памятную доску погибшему герою, жителю Балашихи Николаю Андрееву. Он принял мужественное решение отправиться в зону специальной военной операции, чтобы отдать долг Родине и защитить наше право на мирную жизнь. Наша задача — сохранить память о герое и сделать так, чтобы его подвиг не остался напрасным», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров

У Николая Андреева в Балашихе остались родители, близкие и друзья. Он похоронен на Братском кладбище города

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».