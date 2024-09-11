Памятную доску инженеру Борису Ефимовичу открыли в Видном в День города

Фото: Телеканал «360»

День города отметили в Видном. К празднику приурочили открытие мемориальной доски советскому инженеру-архитектору Борису Ефимовичу.

Вместе с жителями венки и цветы к памятной доске возложили глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий и муниципальные депутаты.

Также торжественная церемония прошла на мемориале в Аллее Славы. Памятный митинг в Видном дал старт празднованию 95-летия Ленинского округа. В Георгиевском храме провели божественную литургию и благодарственный молебен ко Дню города.

Программу праздника скорректировали в целях безопасности: концертную часть провели силами местных творческих коллективов, а салют и вовсе отменили.

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