Памятную доску герою ВОВ Леониду Виноградову открыли в Мытищах | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 21:07 Памятную доску герою ВОВ Леониду Виноградову открыли в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В Мытищах, в микрорайоне Шараповка, открыли памятную доску Герою Великой Отечественной войны, военному комиссару эскадрильи 85-го авиационного полка Северо-Западного фронта, генерал-лейтенанту авиации, Герою Советского Союза Леониду Васильевичу Виноградову. В мероприятии приняли участие депутаты, ветераны и активные жители.

Леонид Виноградов родился в деревне Шарапово, в семье служащего. Прошел обучение в военно-авиационной академии для летчиков. Участвовал в советско-финляндской войне. Он выполнил 34 боевых задания, 16 из которых приходились на ночные вылеты в условиях плохой погоды, нанеся значительные потери врагу по личному составу и технике.

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В знак признания его героизма и службы ему присвоены два ордена Ленина, два ордена Красного Знамени, два ордена Отечественной войны первой степени, орден Отечественной войны второй степени, три ордена Красной Звезды, а также медали.

Глава города Юлия Купецкая отметила, что это большая честь открывать памятную доску человеку, который посвятил свою жизнь служению Отечеству. Она подчеркнула, что потомки обязаны помнить эти подвиги и оберегать нашу историю от попыток переписать ее.

пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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