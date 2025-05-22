Памятную доску герою СССР Александру Колдунову открыли в Богородском округе

Мероприятие прошло в городе Электроугли. Табличка от Российского военно-исторического общества теперь украшает территорию возле музея в центре культуры «Квант».

Александр Колдунов — главный маршал авиации, дважды Герой Советского Союза.

«Памятная доска выполнена сдержанно и достойно: лаконичный дизайн, золотая звезда — ничего лишнего. Такие проекты крайне важны для сохранения памяти о настоящих героях», — отметил депутат окружного совета Олег Кобляков.

Работа по увековечиванию подвига Александра Ивановича Колдунова продолжится. Как и планировалось ранее, на территории средней общеобразовательной школы № 30 установят его бюст.

Напомним, что в конце апреля этого года Богородскому округу были переданы 32 мемориальных доски Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. На них — имена героев-земляков. Проект реализован в рамках федеральной программы Российского военно-исторического общества по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны, Советского Союза и Российской Федерации. Доски изготовлены из нержавеющей стали, Звезда Героя — из латуни с позолотой. Вес каждой доски — около 10 килограммов.