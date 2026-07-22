Памятную акцию в честь героя СССР провели в Химках

В парке Величко в Химках прошла памятная акция, посвященная Герою Советского Союза Владимиру Тюкову. В мероприятии вместе с жителями приняла участие лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.

Участникам встречи рассказали о жизненном пути заместителя командира эскадрильи 502-го штурмового авиационного полка, о том, как храбрость и преданность долгу принесли ему высокое звание.

«Подвиг Владимира Тюкова — часть истории Химок и пример настоящего служения Родине. Он вырос в Сходне, учился в школе, которая сегодня является лицеем № 21, а затем стал человеком, чье мужество было отмечено высшей наградой страны», — рассказала Екатерина Красильникова.

Главной частью программы стало возложение цветов к мемориальной доске на улице Тюкова в микрорайоне Сходня.

«Память о героях складывается из конкретных судеб тех, кто своим мужеством определил будущее страны. Такие встречи помогают лучше понять цену Победы и почувствовать связь с прошлым», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Такие встречи в округе проходят регулярно: по словам лидера Движения общественной поддержки Олеси Климачевой, они помогают сохранять историческую память и укрепляют связь между поколениями химчан.