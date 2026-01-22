Памятную акцию ко Дню освобождения Подмосковья провели в Воскресенске

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Единой России» — «Историческая память». Участники возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и почтили память павших героев.

84 года назад Московская область была полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Победа на подмосковных рубежах стала поворотным моментом Великой Отечественной войны и положила начало коренному перелому в борьбе с нацизмом. Самоотверженная стойкость и мужество советских солдат, партизан и жителей Подмосковья защитили мир, свободу и будущее для последующих поколений.

В памятной церемонии приняли участие члены и сторонники партии «Единая Россия», молодогвардейцы, представители округа, местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции, молодежных, патриотических и общественных организаций, а также депутаты Совета депутатов Воскресенска, ветераны и участники боевых действий, родственники героев и неравнодушные жители.

Руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов округа Сергей Слепов подчеркнул, что подвиг павших воинов навсегда останется в наших сердцах.