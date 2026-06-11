Памятное мероприятие в честь летчика Михаила Родионова прошло в Химках

Патриотическая встреча состоялась в Химках на территории научно-производственного объединения «Энергомаш». Оно было посвящено памяти химчанина — младшего лейтенанта Михаила Родионова.

Сотрудники завода и почетные гости собрались вместе, чтобы вспомнить человека, чей путь в небо стал символом несгибаемого русского духа.

«Михаил Родионов был человеком удивительной судьбы и стального характера. Символично, что мы проводим это мероприятие на „Энергомаше“ — предприятии, которое создает мощь нашей страны. Для молодых спортсменов, присутствующих здесь, биография Родионова должна стать ориентиром: в жизни, как и в спорте, побеждает тот, кто готов идти до конца ради своей цели и своей Родины. Мы гордимся тем, что такие герои — наши земляки», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Участникам рассказали о боевом пути Михаила Александровича Родионова. Он совершил 242 боевых вылета за короткую, но доблестную службу в годы Великой Отечественной войны. Летчик в ожесточенных воздушных схватках лично сбил пять вражеских самолетов. Его мастерство и бесстрашие вселяли страх в противника. Родионову за проявленную отвагу и самоотверженность посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Его подвиг также отмечен орденом Ленина и орденом Красного Знамени.

«Помнить свою историю сегодня — это вопрос национальной безопасности. Преемственность поколений особенно остро ощущается сейчас, когда наши бойцы в зоне специальной военной операции проявляют ту же отвагу, что и Михаил Родионов восемь десятилетий назад. Мы видим, как современные герои равняются на победителей 1945 года. Воспитание молодежи на таких живых примерах — это залог того, что Россия всегда будет сильной и сплоченной», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мероприятие стало частью масштабной патриотической работы, которая ежедневно проводится в Химках. Муниципальный депутат Наталья Каныгина добавила, что в рамках программы в округе регулярно проходят мастер‑классы, открытые уроки истории, кинопоказы, спортивные турниры и встречи с участниками спецоперации, помогающие жителям чувствовать связь времен и гордиться своим Отечеством.

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