Памятное мероприятие прошло в школе имени Марченко в Лосино-Петровском округе

Школа имени Михаила Марченко в поселке Свердловский отметила сразу два значимых события: 60-летие со дня основания и 15-летие присвоения учреждению имени героя. На торжественное собрание приехал Герой России Андрей Кумов — офицер Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России, полковник, принимавший участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане.

Майор Михаил Марченко служил в спецподразделении группы «А» ФСБ России, неоднократно участвовал в сложных оперативно-боевых операциях. В составе своего отдела шесть раз выезжал в командировки на Северный Кавказ. 12 февраля 2002 года погиб при выполнении воинского долга. В этот день его группа проводила разведку в населенном пункте Старые Атаги, являвшимся укрепленным оплотом ваххабитов.

Герой награжден медалями «За отвагу», орденами «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней, посмертно — орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

«Михаил Петрович учился когда-то в одном из ваших классов. В этих стенах педагоги смогли взрастить защитника Родины и патриота. У вас есть, с кого взять пример», — обратился к школьникам Андрей Кумов.

В этот же день учащихся пятого «К» класса торжественно посвятили в кадеты. Лучших ребят за отличия в учебе наградили знаками «Кадетская слава» третьей степени. Кроме того, к торжеству были открыты новые экспозиции в школьном музее.

Школа имени Марченко за 60 лет выпустила свыше 7 тысяч учеников и стала настоящим центром знаний и духовного развития для многих поколений жителей Свердловского. Ряд педагогов наградили благодарственными письмами за многолетний добросовестный труд и успешную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения.