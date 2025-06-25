Памятное мероприятие о Параде Победы 1945 года прошло в Химках

Старшее поколение и дети вместе вспоминали одно из важнейших событий в истории страны. Участники мероприятия в дошкольном отделении Кутузовской школы говорили о значении Парада Победы на Красной площади и важности передачи памяти о нем будущим поколениям.

Воспитатели, родители, дети и приглашенные гости они обсудили символику и историческое значение торжества, прошедшего 24 июня 1945 года в Москве.

«Мне посчастливилось принимать участие в парадах в качестве зрителя. И каждый из них — не просто торжество, а живая история. Мы обязаны сохранять эту память и передавать ее детям, чтобы они понимали: мир и свобода достались нам высокой ценой», — сказал депутат окружного совета Алексей Федоров.

На встрече нескольким активным жителям округа вручили благодарственные письма и партийные билеты за вклад в развитие города и участие в общественной жизни. Этот жест стал признанием их работы по укреплению гражданских ценностей.

Кроме того, была организована тематическая викторина, в которой участники могли проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны. Для взрослых она стала возможностью вспомнить ключевые факты, а для детей — первым шагом к пониманию исторической роли Парада Победы.

Отметим, что в Химках регулярно проходят культурные и просветительские мероприятия, к которым может присоединиться любой желающий. Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов подчеркнул, что такие встречи играют ключевую роль в сохранении исторической памяти и воспитании ответственного отношения к будущему страны.