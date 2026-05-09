Памятное мероприятие на «Рубеже обороны Москвы»

9 мая в деревне Нефедьево городского округа Красногорск прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. Оно состоялось на мемориальном комплексе «Рубеж обороны Москвы». Здесь же установлен памятник создателям противопехотных электрозаграждений, его открыли в июне 2013 года по инициативе компании «Россети Московский регион».

В митинге участвовали руководители Красногорска, сотрудники и ветераны «Россети Московский регион», ветераны Великой Отечественной войны, генералы, офицеры и ветераны инженерных войск, местные жители. Участники почтили память павших героев минутой молчания, а затем возложили цветы к памятникам мемориального комплекса.

Первый заместитель министра энергетики Московской области Виталий Акуличев обратился к присутствующим: «День Победы символизирует неразрывную связь с героическим прошлым нашей страны, а данный мемориал — это напоминание о подвиге миллионов солдат, офицеров, женщин, тружеников тыла и, конечно, энергетиков».

Завершилось мероприятие шествием «Бессмертного полка». Энергетики торжественно пронесли портреты работников Мосэнерго, героически погибших в годы Великой Отечественной войны.