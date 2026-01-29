Памятное мероприятие ко Дню снятия блокады Ленинграда прошло в Можайске

На площади перед Можайским культурно-досуговым центром собрались ветераны, школьники, воспитанники детских садов, волонтеры, юнармейцы и жители округа. Они почтили память жертв блокады Ленинграда и защитников Отечества.

Мероприятие началось с театральной зарисовки, посвященной судьбе Тани Савичевой. Дневник ленинградской школьницы стал одним из главных символов блокады и был предъявлен в качестве документа на Нюрнбергском процессе. Актеры смогли передать не только ужас тех дней, но и стойкость обычной ленинградской семьи, до войны собиравшейся за общим столом и встретившей испытания с мужеством.

Член Общественной палаты Валентина Фомченко подчеркнула, как важно в современном мире помнить о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного города.

После спектакля все собравшиеся смогли принять участие во всероссийской акции «Блокадный хлеб». Волонтеры раздавали пайки — 125 граммов черного хлеба, которые были минимальной ежедневной нормой для жителей блокадного города в самые суровые дни.

В завершение мероприятия состоялась торжественная церемония возложения цветов к подножию мемориала.