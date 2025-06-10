Памятное мероприятие ко дню рождения Петра I прошло в Химках

В сквере Марии Рубцовой состоялась церемония, приуроченная к дате рождения Петра Великого. Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений» и собрало представителей власти, горожан и сотрудников спасательных служб.

В торжественном мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, муниципальные депутаты Валентин Герасимов и Юлия Ишкова, сотрудники аварийно-спасательной службы «ХимСпас» и жители округа. Программа направлена на сохранение исторической памяти и укрепление связей между поколениями.

«Петр Великий провел масштабную военную реформу, положив начало созданию регулярной армии и флота, что позволило государству стать мощной военной державой. Его стремление к укреплению власти, развитию промышленности, образования и военной науки стало символом настоящей доблести, силы духа и любви к Родине», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Почетным гостем стал ветеран боевых действий в Чечне Андрей Гранкин, удостоенный ордена Мужества. Он подчеркнул значимость поддержки участников специальной военной операции и их семей. По его словам, каждый гражданин может внести свой вклад — добрым словом, делом или участием в волонтерских инициативах.

«Сегодня, когда наши современники продолжают защищать интересы России в зоне проведения специальной военной операции, примеры мужества и самоотверженности предков обретают новый смысл. Важно помнить свою историю и передавать ее новым поколениям», — поделился муниципальный депутат Владислав Мирзонов.

Патриотическое мероприятие стало частью программы «Успех V единстве поколений», реализуемой в Химках с прошлого года. По словам депутата Натальи Каныгиной, цель проекта — объединение разных возрастных групп на основе общих ценностей.