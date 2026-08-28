Памятное мероприятие ко Дню флага России провели в Химках

В спортивном комплексе «Планерная» в Химках прошло памятное мероприятие, приуроченное ко Дню Государственного флага России. Программа объединила просветительскую лекцию об истории триколора и командные соревнования по баскетболу.

В первой части встречи участники узнали об истории российского триколора, значении государственных символов и ключевых этапах их становления. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова отметила важность сохранения исторической памяти и передачи знаний молодому поколению.

«Сохранение памяти о прошлом помогает молодежи лучше понимать свою страну. Важно поддерживать интерес ребят к отечественному наследию и создавать возможности для общения. Эту задачу отражает программа „Успех V единстве поколений“», — подчеркнула Екатерина Красильникова.

Затем на площадку вышли баскетболисты ОУСЦ «Планерная». Они приняли участие в командных соревнованиях. Муниципальный депутат Руслан Шаипов отметил, что занятия спортом помогают воспитывать дисциплину, умение работать в команде и стремление к результату.

«Спорт воспитывает волю к победе и умение действовать сообща — качества, которые всегда считались основой русского характера и в полной мере проявлялись в годы суровых испытаний», — отметил Руслан Шаипов.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, что сочетание просветительской и спортивной частей помогает гармоничному развитию молодежи. Такой формат позволяет ребятам одновременно узнавать больше об истории страны и проявлять себя в активной деятельности.