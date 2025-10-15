Памятное мероприятие к годовщине освобождения Запорожья прошло в Химках

Мероприятие объединило воспитателей, детей, их родителей и приглашенных гостей. Участникам рассказали о стратегическом значении освобождения города и героях сражения.

Тематический час был организован на базе дошкольного отделения учебного заведения.

«Освобождение Запорожья — это история мужества и высокого боевого духа, который объединял людей разных национальностей. Мы обязаны передавать эту память детям — через живое слово, участие и уважение к каждому эпизоду истории», — подчеркнул председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский.

Собравшимся также рассказали о воинах 3-й гвардейской армии, многие из которых были призваны из Подмосковья.

«Мы продолжаем развивать в Подмосковье комплексную программу патриотического воспитания. И чем раньше молодые люди начинают вникать в суть исторических событий, тем глубже они понимают ценности, на которых строится наша страна — самоотверженность, единство, ответственность», — отметил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Как пояснил депутат Химок Алексей Федоров, данное событие является частью системной работы по патриотическому воспитанию, которая включает кинопоказы, выставки и различные культурно-спортивные акции.