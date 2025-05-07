Памятнику военной регулировщице в поселке Снегири в Истре исполнилось 10 лет

В городском поселении Снегири муниципального округа Истра отметили 10-летие памятника военной регулировщице, расположенного в Ленино-Снегиревском военно-историческом музее. Пятиметровую бронзовую скульптуру установили в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне празднования 80-летия Победы глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева, заместитель Председателя Правительства Московской области Алексей Гержик, начальник Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, генерал-майором полиции Виктор Кузнецов, юидовцы, юнармейцы, школьники и представители ветеранских организаций почтили память женщин-регулировщиц, сотрудниц Госавтоинспекции минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника.

Монумент, установленный на 42-м километре Волоколамского шоссе, — единственный в России памятник, посвященный регулировщицам. Он стал настоящим символом связи времен и напоминанием о вкладе женщин в общую Победу.