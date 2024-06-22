Памятники возле «Метровагонмаша» в Мытищах отреставрируют в этом году

Сотрудники завода «Метровагонмаш» в рамках масштабной реконструкции предприятия объявили о планах по реставрации и переносу исторических объектов на обновленную территорию завода. Эта инициатива направлена на сохранение культурного наследия и памяти о значимых событиях в истории завода.

Директор по внешним связям Олег Лысяк сообщил, что весь коллектив стремится сохранить историческую память о важных этапах развития предприятия и его участии в Великой Отечественной войне.

Так, в рамках проекта будет перемещено несколько значимых объектов, включая памятник самоходной артиллерийской установке СУ-76, памятник Владимиру Ильичу Ленину и известный памятник «Парящий вагон». Также будет перенесен заводской мемориал, установленный в честь заводчан, участвовавших в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Каждый из объектов будет тщательно перенесен с учетом всех технических и консервационных требований, чтобы гарантировать его сохранность и целостность.

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