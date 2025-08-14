Памятники Великой Отечественной войны привели в порядок в Истре

С 1 по 7 августа сотрудники «Дирекции обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства» убрали и покосили траву рядом с мемориалами. Помимо этого, они отремонтировали памятники в восьми населенных пунктах — в деревнях Бужарово, Лужки, Обновленный труд, Давыдково, Деньково, Хованское, Павловское и в селе Новопетровское в Парке Победы и на улице Северная.
Всего на балансе у «Дирекции обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства» находятся 122 мемориала. За их состоянием постоянно следят специалисты и в случае необходимости проводят работы по восстановлению.
Такая работа является важной для сохранения исторического наследия, почтения памяти героев Великой Отечественной войны и будущих поколений. Часто школьники округа вместе с учителями помогают убираться на территории мемориалов. Преподаватели рассказывают им больше об истории этих мест и их героях.
