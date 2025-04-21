Памятники Великой Отечественной войны отремонтируют в Чехове к 1 мая

В муниципалитете насчитывается 73 мемориала Великой Отечественной войны. 26 из них в рамках заключенного контракта приведут в порядок к 1 мая.

Таблички с информацией о запланированных работах установили на каждом объекте, чтобы жители округа могли узнать подробности о предстоящих восстановлениях.

Обновленные памятники станут местом для проведения патриотических мероприятий и акций памяти. Оставшиеся мемориалы планируют привести в порядок силами администрации округа, волонтеров и участников военно-патриотических клубов. Поучаствовать в этой важной деятельности и внести свой вклад в сохранением исторической памяти сможет каждый желающий житель Чехова.

Совместными усилиями мемориалам будет обеспечен достойный вид, чтобы они напоминали будущим поколениям о героизме, мужестве и подвигах участников Великой Отечественной войны.