Памятники в Химках приведут в порядок после зимы

Коммунальщики Химок приступили к помывке памятников и мемориалов округа. Специалистам предстоит привести в порядок 101 объект до 1 мая.

Сотрудники «Объедененного городского хозяйства» в первую очередь помоют памятники от пыли и грязи. Каждый мемориал они проверят на наличие сколов и трещин. Неповрежденные объекты специалисты отчистят от старой краски и нанесут новое покрытие.

Благоустроить предстоит и прилегающую к монументам территорию: убрать мусор, прочесать газоны, кронировать деревья и высадить цветы. Субботники на территории округа будут проводить до конца апреля. Коммунальщики уберут дворы, улицы и дороги в каждом микрорайоне Химок.

Напомним, ближайшие массовые уборки проведут 29 марта и 5 апреля. Помимо этого, 12 апреля состоится масштабный областной субботник. Адреса выберут сами жители.