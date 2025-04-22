Памятники в Балашихе приведут в порядок ко Дню Победы

В Балашихе к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне активно готовятся: до 9 мая планируется отремонтировать 63 памятника, посвященных героям и важным событиям военных лет. Реставрационные работы ведутся на различных объектах города, чтобы к Дню Победы все они выглядели достойно и торжественно.

На текущий момент работы практически завершены на 30 памятниках, на 20 объектах реставрация продолжается в полном объеме, а на оставшихся 13 объектах работы планируется завершить до 9 мая. Среди них — стелы в деревнях Федурново и Черное, а также мемориалы погибшим воинам в Агрогородке и деревне Фенино, которые уже готовы на 95%. Завершение этих работ намечено на начало мая. Реставрация обелиска боевой славы в Новом Милете продолжается и должна быть окончена к 5 мая.

Полностью обновлены памятный знак на месте штаба связистов в Никольско-Трубецком, мемориалы павшим воинам в квартале Пехра-Покровский, памятник Герою Советского Союза в Салтыковке, а также обелиск работникам Балашихинской хлопкопрядильной фабрики и мемориальный комплекс «Воинам-землякам». Эти объекты уже готовы к праздничным мероприятиям.

Кроме ремонта памятников, в Балашихе появится новый монумент, посвященный молодой послевоенной семье. Он разместится в сквере Семьи, любви и верности в микрорайоне Заря.