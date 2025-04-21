Памятники участникам ВОВ отремонтируют в Орехово-Зуеве к 25 апреля

В округе полным ходом идет подготовка к празднованию Дня Победы. Одним из ключевых направлений этой работы является приведение в порядок памятников и мемориалов, увековечивающих подвиг участников Великой Отечественной войны.

Этот вопрос стал предметом обсуждения на заседании штаба по организации мероприятий, посвященных 9 мая, в администрации округа. Участники заседания детально рассмотрели ход ремонтных работ на объектах воинской славы. На большинстве памятников и мемориалов ведется косметический ремонт, включающий в себя промывку, покраску и благоустройство прилегающих территорий. Эти работы планируется завершить к 25 апреля. Таким образом, ко Дню Победы большинство памятных мест будут выглядеть обновленными и ухоженными.

Кроме того, есть мемориалы, которые требуют более основательного ремонта. К ним относятся памятные места в Ликино-Дулеве, деревнях Губино, Молоково, Кудыкино, Давыдово и Беливо. Администрация округа планирует завершить эти работы к 1 мая.

«Мемориалы в деревне Федотово, городе Дрезна, поселке Авсюнино нуждаются в капитальном ремонте. Объем работ предстоит серьезный, поэтому принято решение начинать ремонт после 10 мая. Прошу жителей отнестись с пониманием», — отметил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Также он добавил, что на территории округа находится более 70 памятников и мемориалов, посвященных участникам Великой Отечественной войны. Каждый из этих объектов является важной частью исторической памяти.