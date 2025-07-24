Памятники Ленину и Екатерине Великой реконструируют в Ногинске

Депутат Московской областной думы Марк Черемисов вместе с сотрудниками управления благоустройства администрации Богородского округа осмотрел обновленную площадь и сквер имени Бугрова в центре Ногинска. В ближайшее время планируется выполнить ряд небольших работ по благоустройству, в том числе уложить плитку у памятника Екатерине и вывезти мусор.

Совместно с начальником управления Никитой Старостиным депутат оценили качество и соответствие благоустройства утвержденным проектам. Был отмечен высокий уровень организации и своевременное выполнение работ. Особое внимание уделено вопросам обеспечения безопасности, удобства для жителей и сохранения эстетического вида общественного пространства.

Все зеленые зоны аккуратно интегрированы в инфраструктуру площади, что помогло сохранить природный баланс и создать комфортную среду для отдыха и досуга. Ранее был проведен осмотр и удаление больных деревьев и сухостоя.

До конца 2025 года будет проведена реконструкция памятников Владимиру Ленину и Екатерине II, что подчеркнет историческую ценность этого места.