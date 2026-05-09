Памятники героям ВОВ привели в порядок к 9 Мая в Чехове

В преддверии Дня Победы в Чехове коммунальные службы, волонтеры, школьники и сотрудники муниципальных организаций привели в порядок памятники героям Великой Отечественной войны. Всего в округе находится более 80 монументов.

Сотрудники коммунальных служб выполнили очистку каждого мемориала с учетом материала, из которого он сделан, и общего состояния монумента. Также привели в порядок прилегающую территорию.

Покрасить бордюры, убрать мусор и обновить дорожки — такую задачу в апреле поставил глава округа Михаил Собакин. Он подчеркнул, что к 9 Мая все памятники должны быть в надлежащем состоянии, а также у каждого монумента должны появиться цветы.

К уборке присоединились работники парковой дирекции округа, которые привели в надлежащий вид обелиск в деревне Дубровка. Школьники и активисты проекта «Время Первых» организованной группой убрали территорию у памятника «Односельчанам, павшим в боях Великой Отечественной войны» в селе Ивановское.

Мама одной из учениц Наталья Курцева рассказала, что каждый год они вместе с детьми приезжают на уборку памятника. По ее словам, это очень важное мероприятие, потому что старшее поколение должно передать детям память, чтобы они в свою очередь передали ее своим детям и подвиг соотечественников не был забыт.

Активистка «Движения Первых» школы № 3 Злата Скопинцева отметила, что они с одноклассниками были в разных городах-героях, смотрели на памятники, участвовали в акциях. Ее прадедушка был краснофлотцем, награжден медалями за отвагу и оборону Ленинграда. Активистка Варвара Проломова добавила, что в ее семье каждый год на 9 Мая смотрят военные фильмы, а также они принимают участие в патриотических мероприятиях и уже посетили Волгоград, Брест и Ржев.

В селе Дубна возле школы учащиеся и активисты «Движения Первых» также пришли убрать мемориал в честь погибших земляков. Наставник активистов Ольга Новгородская рассказала, что ребята участвуют в проекте «Хранители истории», который включает не только сохранение памяти, но и изучение истории земляков.