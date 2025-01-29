Памятники героям Великой Отечественной войны отремонтируют в Шатуре

Власти муниципального округа оценили состояние памятников и мемориалов. По результатам проверки были определены задачи, которые следует решить в первую очередь.

Заместитель главы округа Александр Титов и начальник отдела благоустройства Дмитрий Ионов посетили поселки Шатурторф, Бакшеево и Черусти. Они проверили внешний вид и состояние мемориалов Великой Отечественной войны.

В ближайшее время предстоит отремонтировать и покрасить памятники. В Бакшееве заменят основание монумента и приведут в порядок дорожки и ограждение.

В Черустях будет выполнена перепланировка территории. Специалисты выложат плиткой новые дорожки и обустроят сквер. Основание памятника отремонтируют.

В Шатурторфе заменят постамент и плиту монумента, а также обновят мемориальные плиты с именами героев Великой Отечественной войны. Для удобства жителей обустроят дорогу к мемориалу.