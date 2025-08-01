Памятники героям Великой Отечественной войны облагородили в Истре

С начала июля сотрудники МБУ «ДОДХИБ» привели в порядок 35 братских могил и памятников героям Великой Отечественной войны в муниципальном округе Истра. Специалисты покосили траву, покрасили элементы конструкций, поменяли газовые устройства Вечного огня.

Также памятники очистили от налета и следов времени. Работы провели в деревнях Воронино, Исаково, Павловское, Рождествено, Хованское, Глинки и Мансурово, в поселках Снегири и Пионерский, в селе Павловская Слобода, а также в городах Истра и Дедовск.

Как отметили коммунальные службы, содержание памятников Великой Отечественной войны — это не просто часть работ по благоустройству, это акт сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.