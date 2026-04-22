Памятники Дубны: весенний уход за историческими местами

В городе Дубна большое внимание уделяется сохранению памяти о выдающихся ученых и исторических личностях. На улицах, в скверах и парках можно увидеть металлические, мраморные и гранитные бюсты «отцов» города, ученых, стоявших у его истоков. После зимы их очищают и обновляют, поддерживая в чистоте и порядке.

Бригады рабочих паркового хозяйства несколько раз в год — весной и летом — проводят тщательную очистку памятников. Для этого используются специальные щадящие средства и техника: поливальные машины, цистерны с водой, комбинированные машины со щетками, автовышки.

Памятников и мемориальных досок в Дубне немало — около двух десятков. Среди них — бюсты академиков Курчатова, Флерова, Боголюбова, лауреата Нобелевской премии Ильи Франка, выдающихся физиков современности Бруно Понтекорво и Венедикта Джелепова.

На площади Мира, в начале улицы с таким же названием, расположен бюст академику Игорю Курчатову. Он считается «отцом» советской атомной бомбы и заложил основы ядерной энергетики, запустив первую в мире АЭС в Обнинске в 1954 году.

На пересечении улиц Векслера и Флерова, рядом с академическими коттеджами, установлен памятник Георгию Флерову — выдающемуся ученому ХХ века, разработчику ядерного щита СССР. Под его руководством в Лаборатории Ядерных Реакций ОИЯИ в Дубне синтезированы новые тяжелые элементы периодической таблицы Менделеева.

У главного административного здания Объединенного Института Ядерных Исследований на улице Жолио-Кюри установлен бюст академику Николаю Боголюбову — известному советскому математику и физику-теоретику.

Не только бюсты ученых украшают город. Есть и военная техника — самолеты, пушки, паровоз. Их тоже будут отмывать, обновлять и подкрашивать.