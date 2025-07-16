Памятник зубру установили в поселке Осаново-Дубовое в Шатуре

Новая скульптура появилась в одном из населенных пунктов Шатуры. Она выполнена в современном стиле.

Инициатором стал начинающий мастер Дмитрий Лопатин из Осаново-Дубового. Скульптор увлекся созданием полигональных фигур из металла и решил восстановить памятник зубру, который ранее здесь уже был.

Сначала разработали эскиз, затем на свои средства Дмитрий купил материал. После при помощи сварки создал почти двухметровую фигуру. Идею поддержала администрация округа.

«На собственные средства мастер изготовил скульптуру в модном стиле, а мы помогли установить ее. Сейчас ведем переговоры, чтобы дать возможность Дмитрию реализовать себя как молодому художнику», — сказал заместитель главы муниципального округа Шатура Вячеслав Федотов.

Сейчас Дмитрий занимается созданием еще одного изделия. Его планируют установить в городском парке Шатуры.