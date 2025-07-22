Памятник Зое Космодемьянской отреставрируют в Химках

Специалисты уже приступили к работам. Они сняли статую и отвезли ее в мастерскую.

Трудиться над реставрацией будет местное архитектурное бюро. Специалисты изучат состояние памятника и проведут необходимые для восстановления работы: отчистят его от грязи и налета и вернут ему первоначальный блеск и величие.

Привести монумент в порядок планируют до конца октября.

Отметим, что памятник «Зоя» установили в Химках в 2011 году в преддверии 70-летней годовщины подвига Героя Советского Союза. Будучи 18-летней девушкой, Зоя Космодемьянская вступила в ряды партизан. Фашисты захватили ее после поджога нескольких домов, которые они использовали. Несмотря на пытки и издевательства, девушка отказалась выдать информацию о своих товарищах, за что немцы казнили ее.

Проект создал и реализовал местный скульптор Михаил Таратынов. Находится монумент на улице Зои Космодемьянской вблизи дома № 5/7.