Открытие памятника Дарье Дугиной, журналистке и политологу, недалеко от места ее трагической гибели запланировано на конец августа, Об этом сообщил отец Дарьи, российский философ Александр Дугин.

Созданием монумента занимается скульптор Дмитрий Александров, который лично знал Дарью. Он уже подготовил макет будущего памятника. Торжественное открытие планируют приурочить к 20 августа или к началу фестиваля «Традиция», который традиционно проходит в конце августа в усадьбе Захарово, расположенной неподалеку от места трагедии.

Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе. По данным ФСБ, за этим преступлением стояли украинские спецслужбы. Ее смерть стала потрясением для многих, так как Дарья была известна своими глубокими аналитическими работами и активной гражданской позицией.

Проект напомнит о необходимости защиты мирных граждан от террористических угроз и важности борьбы за справедливость. Монумент станет местом, где люди смогут почтить память девушки.