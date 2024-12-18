Памятник журналистке Дарье Дугиной установят в парке Захарово в Одинцове

Памятник в честь российской журналистки, философа и общественного деятеля Дарьи Дугиной планируют установить в парке Захарово. Монумент разработает скульптор Дмитрий Александров, который является выпускником Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и членом Союза художников.

Памятник будет находиться рядом с парковым павильоном «Традиция» и составит высоту 3,5 метра.

Статуя будет изображать молодую девушку из бронзы, стоящую на гранитном постаменте, который будет выполнен в виде края обрыва, что придаст композиции особую выразительность. Вокруг памятника планируется создание небольшого сквера, где установят скамейки, высадят деревья и организуют направленное освещение, чтобы подчеркнуть красоту статуи. Кроме того, вдоль дорожки, ведущей к памятнику, будут размещены стенды с информацией о жизненном пути и мужестве Дарьи.

Подготовительные работы начнутся уже весной, а открытие памятника намечено на 20 августа — в годовщину её трагической гибели, которая произошла в 2022 году в результате террористического акта. Дарья Дугина активно участвовала в политической жизни страны и работала редактором на информационном портале «Царьград», а также сотрудничала с несколькими другими средствами массовой информации, где затрагивала важные темы политики, культуры и философии.