Памятник журналистке Дарье Дугиной установят в парке «Захарово» в Одинцове

Работа по созданию памятного монумента, посвященного российской журналистке Дарье Дугиной, стартовала в парке «Захарово». Открыть памятную зону планируют к годовщине гибели журналистки — 20 августа.

Скульптор Дмитрий Александров представил эскизный проект монумента: рядом с павильоном «Традиция» установят бронзовую статую высотой почти четыре метра.

Дмитрий был лично знаком с Дарьей, поэтому решил передать ее образ таким, каким он запомнил его в их последнюю встречу: героизм, риск и мужественность, но в то же время женская легкость и юность.

Скульптуру создавали около трех месяцев. Постамент для нее изготовят из гранита, специально привезенного из Карелии. Территорию вокруг памятника благоустроят — установят скамейки и подсветку.

Напомним, что девушка трагически погибла в результате теракта в августе 2022 года. Машину Дарьи подорвали, когда та выезжала с фестиваля «Традиция», который проходил в парке «Захарово».