Памятник журналистке Дарье Дугиной открыли в парке Захарово в Одинцове

Журналистка Дарья Дугина погибла в августе 2022 года. Девушка уезжала с фестиваля «Традиция», который проходил в парке Захарово, и была подорвана в автомобиле украинскими спецслужбами. Сквер в парке Захарово вокруг установленного монумента станет местом тишины и размышлений — в будущем здесь будет высажена аллея, посвященная всем журналистам, погибшим на специальной военной операции.

Работа скульптора Дмитрия Александрова — это попытка сохранить настоящий образ Дарьи: сильной, умной, искренней, доброй. Скульптор лично знал Дарью и постарался передать ее такой, какой запомнил при жизни. Монумент выполнен из бронзы и гранита. Ладонь девушки лежит на сердце, взгляд устремлен вдаль, в другой руке лежит книга, а под ногами — символический обрыв.

Сберечь память о Дарье Дугиной — общий долг. Журналистка оставила после себя книги, статьи, идеи. Хранить ее наследие — значит хранить саму способность мыслить свободно и служить стране с полной отдачей.