Памятник Воинам-землякам капитально отремонтируют в Одинцове летом 2025 года

Памятник Воинам-землякам, расположенный на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском городском округе, капитально отремонтируют. Завершить обновление планируют до конца лета.

Мемориал в память о погибших в годы Великой Отечественной войны был установлен в 2012 году, его площадь составляет более 127 квадратных метров. В этом году объект обновят — предстоит отремонтировать основание и привести в порядок гранитные плиты.

«Памятник Воинам-землякам является знаковым местом для жителей поселка Горки-2. Летом этого года объект обновят: рабочие снимут гранитные плиты, обновят постамент и облицовку, отшлифуют гранитную звезду и освежат надписи», — сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Также для удобства жителей здесь поставят лавочки и выполнят благоустройство.