Памятник военным летчикам открыли после реконструкции в Кубинке

После реконструкции в Новом Городке торжественно открыли монумент военным летчикам. Для местных жителей обновленный мемориал стал украшением въезда в поселок.

Изначально памятник был установлен в октябре 1967 года личным составом войсковой части, а его автором является ефрейтор Кушнир. С тех пор монумент не только стал частью истории военного городка, но и местом притяжения для всех, кто чтит память героев неба, символом уважения и благодарности к тем, кто служил в воздушных силах.

За прошедшие десятилетия памятник пережил лишь мелкие косметические ремонты, и последний раз капитально обновлялся в 2014 году. В этот раз специалисты провели масштабные работы: полностью заменили гранитные плиты, отреставрировали модель самолета, обновили мраморную панель с изображением летчика, а также починили флагшток. Кроме того, вокруг мемориала обустроили территорию, что сделало его более привлекательным для посещения.

Открытие памятника стало настоящим событием для местных жителей, ветеранов и молодежи. На церемонии присутствовали представители администрации, ветераны авиации и школьники, которые выразили свою благодарность и уважение к героям.