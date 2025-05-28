Памятник ветерану Никифору Маркову открыли на Аллее героев в Наро-Фоминске
В Наро-Фоминске на Алее Героев торжественно открыт памятник Никифору Николаевичу Маркову — участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза и разведчику 496-й отдельной разведывательной роты 236-й стрелковой дивизии. Никифор Николаевич родился 10 марта 1916 года в деревне Чуваш-Отары Марийской АССР.
До войны он обучался на рабочем факультете при Горьковском институте инженеров водного транспорта и работал на судоремонтном заводе «Красный Волгарь». В 1939 году был призван в Красную Армию, а с января 1942 года участвовал в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны.
Особенно героическим стал его подвиг 26 сентября 1943 года при форсировании реки Днепр в районе села Сошиновка (Украина). В бою за плацдарм Марков уничтожил восемь вражеских солдат, одного офицера и захватил ручной пулемет. За мужество и героизм он был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В том же году получил тяжелое ранение и был демобилизован в 1944 году.
После войны Марков жил и работал в Казани, а с 1952 года — в Наро-Фоминске, где трудился на шелковом комбинате до выхода на пенсию. Он скончался 11 августа 1997 года и похоронен в деревне Пашково.
Открытие памятника стало важным событием для города и символом памяти о героях войны, чья отвага и самоотверженность продолжают вдохновлять новые поколения на сохранение мира и борьбу за справедливость.
«Хочу поблагодарить родных и близких Никифора Николаевича, председателя Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадия Пантелеймоновича Пензова, наших поисковиков и историков, без чьих усилий сегодняшнее событие не состоялось бы. Считаю глубоко символичным, что памятник мы открываем в год 80-летия Великой Победы. К великому сожалению, участников Великой Отечественной войны остается с каждым годом все меньше, и наш долг — передавать память об их подвиге новым поколениям. Вечная слава тем, кто погиб за Родину», — сказал глава округа Роман Шамнэ.