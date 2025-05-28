Памятник ветерану Никифору Маркову открыли на Аллее героев в Наро-Фоминске

До войны он обучался на рабочем факультете при Горьковском институте инженеров водного транспорта и работал на судоремонтном заводе «Красный Волгарь». В 1939 году был призван в Красную Армию, а с января 1942 года участвовал в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны.

Особенно героическим стал его подвиг 26 сентября 1943 года при форсировании реки Днепр в районе села Сошиновка (Украина). В бою за плацдарм Марков уничтожил восемь вражеских солдат, одного офицера и захватил ручной пулемет. За мужество и героизм он был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В том же году получил тяжелое ранение и был демобилизован в 1944 году.