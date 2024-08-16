Памятник ветеранам локальных войн появится у дворца «Багратион» в Можайске

Памятник ветеранам локальных войн и военных конфликтов начали возводить у Дворца спорта «Багратион» в Можайске. Работы контролируют три организации, в том числе Единый дорожно-транспортный центр городского округа.

Первый камень заложили в мае 2011 года, однако строительство было заморожено. Сейчас на объекте работает опытный подрядчик. Он зарекомендовал себя на строительстве военно-мемориальных комплексов в Подмосковье.

«Практически перед самым началом работ глава городского округа Денис Мордвинцев и представители всех заинтересованных сторон встретились с ветеранами Можайского отделения общественной организации „Боевое братство“. Они посмотрели документы, пообщались, выслушали их пожелания и замечания. Вместе с представителями компании–подрядчика обсудили, какие именно работы будут проводиться, их сроки», — рассказал директор Единого дорожно-транспортного центра Михаил Капустин.

Работы контролирует автор проекта Сергей Щагольчин, он же наблюдает за техническим процессом. Подрядчик возводит вертикальные декоративные пилоны. Бетонные работы закончат через две недели, а затем приступят к отделке гранитной плитки «Империал Ред» бордового цвета. На верху закрепят латунный венец, а в центре — колокол. Его сделает белорусская фирма с представительством в Москве. По проекту с высоты будет видна мишень. Рабочие нанесут гравировку золотой краской на трех табличках. Их облицуют темным гранитом. Подрядчик работает ежедневно по графику.

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