Памятник в честь создателей авиационной техники обновят в Дубне к 9 Мая

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Дубне решили привести в порядок мемориал. Ремонт будет проведен, как только позволят погодные условия.

Ракету Х-22, установленную на постамент на улице Макаренко, заново покрасят. Обновят и остальные элементы мемориального сооружения, а на клумбе посадят цветы. Сейчас специалисты тщательно отмывают памятник со специальными средствами.

«К майским праздникам будет все красиво, чисто и аккуратно», — рассказал заместитель генерального директора, главный инженер ГосМКБ «Радуга» Анатолий Утриванов.

Глава округа Максим Тихомиров поблагодарил предприятия Дубны, которые активно готовятся к празднику и приводят в порядок значимые городские памятники. «Мы гордимся нашими создателями авиационной техники и, конечно, такие объекты, как самолет МиГ-25 и ракета Х-22, должны быть всегда в отличном состоянии», — подчеркнул руководитель муниципалитета.