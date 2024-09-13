Памятник участникам спецоперации открыли на бульваре Победы в Ступине

Памятник землякам — участникам спецоперации установили на бульваре Победы в Ступине. На торжественной церемонии к мемориалу возложили цветы.

Участие в памятной акции приняли жители округа, герои СВО и их семьи, а также создатели памятника под руководством Алексея Шилова. Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских сказал, что мемориал увековечит память о тех, кто отдал свои жизни за родину.

Также на открытии памятника выступили с речью председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, протоиерей Евгений Ряполов и мать участника СВО Юлия Мойсеева.