Памятник участникам спецоперации открыли на бульваре Победы в Ступине

Пресс-служба администрации городского округа Ступино
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Ступино

Памятник землякам — участникам спецоперации установили на бульваре Победы в Ступине. На торжественной церемонии к мемориалу возложили цветы.

Участие в памятной акции приняли жители округа, герои СВО и их семьи, а также создатели памятника под руководством Алексея Шилова. Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских сказал, что мемориал увековечит память о тех, кто отдал свои жизни за родину.

Также на открытии памятника выступили с речью председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, протоиерей Евгений Ряполов и мать участника СВО Юлия Мойсеева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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