Памятник текстильщикам установят в Озерах к 100-летию города

В преддверии празднования столетнего юбилея города Озеры запланирована масштабная программа мероприятий, среди которых особое место займет установка памятника текстильщикам на Коммунистической площади. Градостроительное управление администрации представило несколько вариантов дизайна монумента, которые обсудили на встрече с жителями.

Заместитель главы городского округа Коломна Сергей Цаплинский отметил, что горожане активно делились своими идеями. Несмотря на разнообразие предложений, все пришли к общему мнению: памятник должен изображать старинный ткацкий станок, из которого выходит полотно с изображениями ключевых моментов истории города Озеры.

Участники встречи также решили отказаться от портретного изображения конкретных людей на монументе, чтобы подчеркнуть вклад всех работников текстильной отрасли в развитие города. Памятник станет символом уважения и благодарности всем, кто трудился на благо Озер.

Сейчас концепция памятника дорабатывается с учетом предложений жителей. После завершения работы над проектом будет объявлен конкурс на его реализацию. Установить памятник планируется в августе 2025 года.