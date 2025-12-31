Памятник текстильщикам открыли в Озерах

В городе Озеры состоялось торжественное открытие памятника текстильщикам, ставшее приятным новогодним сюрпризом для местных жителей и особенно значимым событием для ветеранов комбината «Рабочий». Монумент, выполненный из бронзы, представляет собой композицию ткацкого станка и фигуры молодой ткачихи.

На струящейся ткани, созданной методом барельефа, выбита надпись: «Озерским текстильщикам от благодарных озерчан».

На церемонии открытия выступил глава городского округа Коломна Александр Гречищев, который подчеркнул важность этого события для истории города. «Сегодня мы присутствуем на знаменательном событии — открытие памятника тем людям, благодаря которым и появился город Озеры», — отметил он.

История текстильной промышленности в Озерах началась в 1742 году с основания первой парусно-полотняной фабрики. В 1834 году в селе уже действовали два крупных предприятия. В советское время на базе одного из них был создан Озерский хлопчатобумажный комбинат «Рабочий», который стал основным работодателем для почти 70% местных жителей.