Памятник танку Т-34 переместили на новую благоустроенную площадку в Одинцове

В Одинцове провели масштабную инженерную операцию. Танк Т-34, имеющий статус объекта культурного наследия, переместили на новое благоустроенное место.

Перенос машины весом 32 тонны потребовался из-за реконструкции автодороги на участке с 66-го по 84-й километр. Специалисты предварительно разработали и согласовали проект с Главным управлением культурного наследия Подмосковья.

Танк транспортировали без единого повреждения.

На новой локации для него возвели двухметровый постамент — точную копию прежнего основания. Обновленная территория полностью готова к памятным мероприятиям: там обустроили парковку и комфортные зоны отдыха.

Монумент увековечивает подвиг воинов 5-й армии, которые в октябре 1941 года шесть суток сдерживали немецкие войска на ближних подступах к Москве.