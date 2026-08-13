Памятник священномученику Константину Голубеву установят в Ногинске

Богородский бульвар в центре Ногинска постепенно обретает новый облик — и это результат выбора самих жителей. Территория стала победителем в рамках всероссийского голосования за благоустройство общественных пространств. Совсем скоро здесь появится современная и уютная зона для прогулок и встреч, где будет комфортно и взрослым, и детям. В проекте учтено все, что создает атмосферу уюта и радости: фонтаны, качели, навесы от солнца, а также новые деревья и яркие цветники.

Особое место на бульваре займет памятник священномученику Константину Голубеву — фигуре, глубоко значимой для истории края. К работе над этим элементом подходят с особым вниманием: мемориал должен стать не просто архитектурным объектом, а местом, близким и понятным каждому жителю округа. Реализацию проекта взяло на себя Богородское благочиние. Вместе с профильным управлением администрации округа место установки мемориала было тщательно согласовано.

На днях на площадке прошла рабочая встреча с участием депутата округа Ольги Поповой, отца Марка, настоятеля Успенского храма священника Петра Торика, художника‑скульптора Владислава Костенко и представителей подрядных организаций. В ходе осмотра территории было принято решение немного расширить площадку — чтобы мемориал смотрелся достойно, а посетителям было удобно подходить к нему.

Отдельный этап подготовки — подбор материалов. Участники встречи посетили предприятие «Град‑Экс», где детально рассматривали варианты камня для основания памятника. Внимание уделяли фактуре и цвету: важно, чтобы материал гармонично вписался в общий облик бульвара. Установить памятник планируют в ноябре.