Памятник священномученику Константину Богородскому установят в Ногинске

В администрации Богородского округа прошла встреча комиссии, на которой обсуждались важные вопросы установки памятников. В заседании приняли участие заместитель главы округа Сергей Пастухов и протоиерей Марк Ермолаев.

Основной темой стало предложение о возведении памятника священномученику Константину Богородскому. Предполагается, что он будет установлен в Ногинске, на улице Текстилей, в сквере «Октябрьский». Это место выбрано не случайно, так как напротив находится церковь, посвященная этому святому.

Памятник планируется изготавливать из цветного металла, его высота составит три с половиной метра. Макет будет готов к 20 июня, после чего комиссия примет окончательное решение о его установке. В этом году отмечается знаменательная дата — 30 лет со дня обретения мощей священномученику Константина Богородского. Богородское благочиние предлагает провести церемонию открытия 2 октября, в день памяти святого.