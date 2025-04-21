Памятник советским солдатам в деревне Рогозино в Можайске привели в порядок

Сотрудники предприятия ООО «Агроинтех» привели в порядок памятник советским солдатам в деревне Рогозино Можайского округа. Здесь отмечены 14 имен, два из которых до сих пор неизвестны.

Монумент находится на месте бывшей деревни. На обелиске — фигура партизана, склонившего голову, и табличка с 14 именами, два из которых неизвестны. Территория напоминает о мужестве жителей населенного пункта. В годы войны мужчин и подростков под новый год заживо сожгли в избе, подозревая их в связях с партизанскими отрядами.

Спустя 80 лет в преддверии Великой Победы, положившей конец зверствам нацистов, шефство над памятником взяло местное агропредприятие. Его сотрудники засеяли рядом поля и привели в порядок монумент. Они оштукатурили постамент, покрасили ограду и фигуру партизана, покрыли поклонный крест лаком. Также они благоустроили территорию — пересеяли щебенку и обновили покрытие.

«Местные жители сюда приходят, приносят цветы. Для нас это дань уважения людям, которые отдали свои жизни за мирное небо над головой. Среди сотрудников нашего предприятия есть потомки погибших здесь. Это совесть и честь нашего поколения — передать память о Великой Отечественной войне», — рассказал генеральный директор ООО «Агроинтех» Максим Поддубный.