Самолет-памятник Ту-144 в Жуковском привели в положение взлета

В Жуковском по традиции подготовили к летнему сезону самолет-памятник Ту-144, расположенный на Туполевском шоссе. На воздушном судне опустили носовую часть и выпустили переднее горизонтальное оперение.

Как сообщил глава города Борис Аубакиров, в таком положении самолет останется до наступления зимы, когда нос снова будет поднят.

Напомним, что памятник был установлен в 2019 году и за это время стал символом наукограда. Его появление стало результатом инициативы местных жителей, а также сотрудников авиационных предприятий и летчиков. Проект был реализован при поддержке фонда «Легенды авиации» и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Отметим, что Ту-144 — первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет, разработанный в КБ Туполева. Испытания лайнера проходили на аэродроме ЛИИ имени Громова, расположенном в Жуковском.