Памятник пушке ЗИС-3 открыли в Верее

Сквер Памяти в Верее пополнился новым символом воинской славы и доблести — здесь торжественно установили памятник 76-мм дивизионной пушке ЗИС-3 образца 1942 года. Это артиллерийское орудие, прозванное советскими фронтовиками «Зосей», внесло неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

ЗИС-3 являлась универсальным оружием, способным эффективно решать широкий спектр боевых задач: она пробивала броню практически любых немецких танков того времени, успешно подавляла вражеские огневые точки, оказывала эффективную огневую поддержку наступающей пехоте и уничтожала живую силу противника. Простота конструкции, высокая надежность и ремонтопригодность сделали ЗИС-3 самым массовым артиллерийским орудием Второй мировой войны, состоявшим на вооружении Красной Армии.

«Установка этого памятника — не просто дань истории. Это живой урок мужества для молодежи, возможность прикоснуться к великому прошлому нашей страны», — сообщили в администрации округа.