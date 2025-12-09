Памятник «Послевоенная молодая семья» открыли в Балашихе

Инициативу создания памятника выдвинули ветераны микрорайона Заря в Балашихе. Ее поддержали местные власти и общественность.

В церемонии открытия приняли участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, Герой России и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, председатель Объединенного Совета ветеранов микрорайона Заря полковник в отставке Алексей Дедов, настоятель храма преподобного Саввы Сторожевского отец Петр, заместитель главнокомандующего войсками ПВО генерал-лейтенант в отставке Юрий Чубенко и жители округа.

«Это народная инициатива, которую мы поддержали, и я уверен, что памятник станет важным символом для молодежи, которая присутствует здесь сегодня», — сказал Тарас Ефимов.

Памятник «Послевоенная молодая семья» дополнил композицию сквера, который занимает 1,2 гектара и оборудован для отдыха и занятий спортом: здесь обустроены детская и спортивная площадки, пешеходные дорожки, освещение, скамейки и урны. На территории уже установлен монумент в виде истребителя МиГ-23, переданный в дар 1-й Армией ПВО-ПРО. Название «Сквер Семьи, любви и верности» предложено ветеранами и одобрено единогласно.