Памятник погибшим воинам у деревни Жуково обновят в Солнечногорске

Благоустройство мемориалов и воинских захоронений проводят в Солнечногорске в преддверии 80-летия Победы. Заместитель главы округа Александр Сорокин проверил состояние памятника погибшим воинам у деревни Жуково и определил объем предстоящих работ.

Александр Сорокин сообщил, что в ближайшее время проведут косметический ремонт памятника, который находится недалеко от деревни Жуково.

«Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны — наш долг. Важно, чтобы все воинские мемориалы нашего округа встретили День Победы в достойном виде», — добавил он.