Памятник погибшим воинам у деревни Жуково обновят в Солнечногорске

Благоустройство мемориалов и воинских захоронений проводят в Солнечногорске в преддверии 80-летия Победы. Заместитель главы округа Александр Сорокин проверил состояние памятника погибшим воинам у деревни Жуково и определил объем предстоящих работ.
Александр Сорокин сообщил, что в ближайшее время проведут косметический ремонт памятника, который находится недалеко от деревни Жуково.
«Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны — наш долг. Важно, чтобы все воинские мемориалы нашего округа встретили День Победы в достойном виде», — добавил он.
Всего в Солнечногорске расположено 52 воинских мемориала. Специалисты проведут промывку и ремонт памятников, обновят краску, плитку и побелку на бордюрах, а также приведут в порядок кустарники и деревья вокруг объектов. Все работы планируется завершить к началу мая, чтобы в День Победы каждый желающий мог почтить память павших героев и возложить цветы.
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