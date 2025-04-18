Памятник погибшим воинам у деревни Жуково обновят в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Благоустройство мемориалов и воинских захоронений проводят в Солнечногорске в преддверии 80-летия Победы. Заместитель главы округа Александр Сорокин проверил состояние памятника погибшим воинам у деревни Жуково и определил объем предстоящих работ.

Александр Сорокин сообщил, что в ближайшее время проведут косметический ремонт памятника, который находится недалеко от деревни Жуково.

«Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны — наш долг. Важно, чтобы все воинские мемориалы нашего округа встретили День Победы в достойном виде», — добавил он.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Всего в Солнечногорске расположено 52 воинских мемориала. Специалисты проведут промывку и ремонт памятников, обновят краску, плитку и побелку на бордюрах, а также приведут в порядок кустарники и деревья вокруг объектов. Все работы планируется завершить к началу мая, чтобы в День Победы каждый желающий мог почтить память павших героев и возложить цветы.

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